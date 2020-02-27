Сетевое издание|18+|Четверг|27 фев 2020|16:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
  72.28  |  $  65.96

В стране и мире | В России появился «Ад»

27.02.2020|16:29
Печать

В России появился «Ад» - именно такую табличку установили при въезде в Красноярск. Люди недовольны экологической ситуацией в городе и решили таким образом привлечь внимание общественности. Об этом сообщила партия «Зеленая альтернатива» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Активисты взяли на себя ответственность за переименование шести городов: Красноярска, Сыктывкара, Челябинска, Липецка, Воскресенска и Люберец. «Всем им куда больше подходит одно общее говорящее название, подчеркивающее суть местной «экологической достопримечательности» в каждом из них», - заявили представители организации. Речь идет о вредных производствах или строительстве мусоросжигающих заводов вопреки мнению местных жителей.

Красноярцы уже давно требуют от местных властей принять меры, которые заставят промышленные предприятия снизить объем своих вредных выбросов. Их настолько много, что в городе периодически официально объявляется режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), также известного как «черное небо». Граждане настаивают и на усилении контроля за здоровьем детей в образовательных учреждениях: ограничение их пребывания на улице во время НМУ, а также установку фильтров для очистки воздуха в помещениях.

Согласно рейтингу IQAir компании AirVisual, 17 февраля 2020 года Красноярск оказался первым среди крупнейших городов мира по уровню загрязнения воздуха.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте