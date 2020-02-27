27.02.2020 | 16:29

В России появился «Ад» - именно такую табличку установили при въезде в Красноярск. Люди недовольны экологической ситуацией в городе и решили таким образом привлечь внимание общественности. Об этом сообщила партия «Зеленая альтернатива» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Активисты взяли на себя ответственность за переименование шести городов: Красноярска, Сыктывкара, Челябинска, Липецка, Воскресенска и Люберец. «Всем им куда больше подходит одно общее говорящее название, подчеркивающее суть местной «экологической достопримечательности» в каждом из них», - заявили представители организации. Речь идет о вредных производствах или строительстве мусоросжигающих заводов вопреки мнению местных жителей.

Красноярцы уже давно требуют от местных властей принять меры, которые заставят промышленные предприятия снизить объем своих вредных выбросов. Их настолько много, что в городе периодически официально объявляется режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), также известного как «черное небо». Граждане настаивают и на усилении контроля за здоровьем детей в образовательных учреждениях: ограничение их пребывания на улице во время НМУ, а также установку фильтров для очистки воздуха в помещениях.

Согласно рейтингу IQAir компании AirVisual, 17 февраля 2020 года Красноярск оказался первым среди крупнейших городов мира по уровню загрязнения воздуха.