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В стране и мире | В Госдуме допустили смену правительства после голосования 22 апреля

27.02.2020|16:42
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Юридически внесение поправок в Конституцию может повлечь смену правительства, допустил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 27 февраля.

«У нас, с точки зрения Конституции, такое право есть, конечно», - сказал он, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Дениса Парфенова.

«После проведения общенародного голосования и после подведения итогов следующий, допустим, министр, который будет назначаться, он уже (...) пойдет на процедуру утверждения через Думу», - продолжил депутат.

По его словам, новые правила могут вступить в силу сразу после всенародного голосования.

Президентский законопроект о конституционных изменениях предусматривает, в частности, что Госдума будет утверждать министров, кроме глав силовых ведомств, а также вице-премьеров и премьер-министра.

20 января член Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по проработке поправок Андрей Клишас сообщил, что в проекте закона содержится норма, позволяющая сохранить членов правительства на своих должностях в случае отставки премьер-министра.

О необходимости внесения изменений в Основной закон глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию в середине января. В частности, он предложил ужесточить требования к кандидатам на пост президента и усилить полномочия парламента. Все предлагаемые изменения будут вынесены на всенародного голосование 22 апреля.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.02.2020 17:00|

Значит Сурков на счет обнуления президентских сроков не врал...

Гость|27.02.2020 18:21|

МАРАЗМ. Доктора в думув.

Гость|27.02.2020 19:23|

penzainform.ru писал(a):

он предложил ужесточить требования к кандидатам на пост президента и усилить полномочия парламента
птичий базар лебедей-раков-щук дополнится усилением? телега то выдержит? или дырку провертит в земле да и была такова?

Гость|27.02.2020 19:30|

И будет обнуление президентских сроков. Мыло мочало начинай сначала.

Гость|27.02.2020 19:37|

"Дмитрий Захарченко с подельниками вывел из России триллион рублей.В отношении золотого полковника расследуют новое дело о незаконном обналичивании средств. Захарченко был крупным решалой в этом вопросе, к нему обращались банки. В банду товарища входил сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин, банкир Иван Станкевич (тот самый, который мутил с Семенович) и Сергей Терентьев, тоже полковник и тоже, по совпадению, миллиардер.

Органы выяснили, что средства выводили и обналичивали 10 лет. Прокуратура уже нашла 50 счетов, по которым деньги утекали из нашей страны в вольное криминальное плавание. Вывод триллиона расследуется отдельно СК — по статье 210 (создание ОПГ). Всё, что нашли при знаменитых обысках у Захарченко, — это одна сотая суммы, которую он успел вывести за границу."

Гость|27.02.2020 20:16|

До 22 апреля должно что-то проясниться! Где основная засада кроется, в какой поправке? И Сурков в своих рассуждениях прав. Нет веры верховному. Слишком много наговорил за два десятка лет.

Гость|27.02.2020 20:51|

Мишустина и других блатных уберут ?Нереально.

Гость|27.02.2020 21:23|

Цари тоже думали что они навечно.

Гость|27.02.2020 21:31|

Ворьё просто так от власти не уйдёт, эта погань понимает,что их тут же в наручники! Эта погань готовит очередной глобальный обман !

Гость|27.02.2020 22:41|

Доведут Россию до революции...

Гость|27.02.2020 23:17|

Чувствую, что где-то обманывают..., но не пойму где!

Гость|27.02.2020 23:28|

Когда поймёшь, буде уже поздно...

Имя: Гость
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