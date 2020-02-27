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В стране и мире | Российские города решили уплотнить

27.02.2020|16:38
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Российские моногорода (населенные пункты, где большинство жителей работает на одном градообразующем предприятии) решили уплотнить. Людей предложили переселять с окраин в центр либо в соседние поселения для уменьшения бюджетных расходов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов, разрабатывающих соответствующий законопроект для правительства.

Подобную схему уже опробовали в Воркуте, а теперь ее планируют распространить и на другие города. На месте расселенных домов можно будет создать зеленые зоны или общественные пространства, а сэкономленные средства направить на модернизацию ЖКХ. По подсчетам специалистов, расходы на обслуживание пустующих зданий могут сократиться на 10-30 процентов. Доклад по инициативе подготовят до конца 2020 года.

В настоящее время в моногородах наблюдается отток населения. Зачастую многоэтажки остаются наполовину пустыми. При этом расходы на содержание домов и всех коммуникаций остаются прежними, а плата за услуги ЖКХ в пересчете на одного жителя возрастает. В рамках программы по переселению число моногородов может сократиться вдвое - с 321 до 170. О каких конкретно населенных пунктах идет речь - пока что неизвестно.

Ранее стало известно, что жители Воркуты стали регулярно дарить местным властям свои квартиры из-за отсутствия возможности их продать. Теперь туда заселяют жильцов из аварийных домов.

Источник — lenta.ru
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