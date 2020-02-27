27.02.2020 | 11:25

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике. Главу государства спросили об этом в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Журналист Андрей Ванденко рассказал, что решил проверить популярные запросы на фамилию Путин. Среди популярных запросов «Путин инстаграм», «Путин Зеленский», оказался «Путин двойник доказательства». В этой связи он спросил: «А двойник есть?». Глава государства ответил отрицательно.

В то же время президент признался, что идея такая возникала в начале нулевых. «Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», - сказал он.

В декабре 2015 года на большой пресс-конференции Путин заявлял, что ему не нужны двойники. «Какой двойник? Нет у меня двойников. Зачем они мне?» - переспросил репортеров российский лидер.

В апреле 2015-го в ходе прямой линии политик, отвечая на вопрос о том, не хотел бы он клонировать себя или создать армию своих двойников-чиновников, дал короткий отрицательный ответ, что не желает.