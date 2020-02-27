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В стране и мире | Путин ответил на вопрос о двойнике

27.02.2020|11:25
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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике. Главу государства спросили об этом в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Журналист Андрей Ванденко рассказал, что решил проверить популярные запросы на фамилию Путин. Среди популярных запросов «Путин инстаграм», «Путин Зеленский», оказался «Путин двойник доказательства». В этой связи он спросил: «А двойник есть?». Глава государства ответил отрицательно.

В то же время президент признался, что идея такая возникала в начале нулевых. «Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», - сказал он.

В декабре 2015 года на большой пресс-конференции Путин заявлял, что ему не нужны двойники. «Какой двойник? Нет у меня двойников. Зачем они мне?» - переспросил репортеров российский лидер.

В апреле 2015-го в ходе прямой линии политик, отвечая на вопрос о том, не хотел бы он клонировать себя или создать армию своих двойников-чиновников, дал короткий отрицательный ответ, что не желает.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.02.2020 12:19|

Бугага

Гость|27.02.2020 12:49|

так прям и скажет

Гость|27.02.2020 12:56|

А тройник или пятерник есть?

Гость|27.02.2020 13:11|

вовка не призновайся им

Гость|27.02.2020 13:15|

Лучше бы двойник был у И.А. ,уж точно лучше оригинала.)))))

Гость|27.02.2020 13:20|

Гость писал(a):

Лучше бы двойник был у И.А. ,уж точно лучше оригинала.)))))
на зоне от смены кума ничего не меняется. так что то ли уйдет то ли останется режим смотрящих останется

Гость|27.02.2020 14:15|

Каждый день на всех каналах ОН!

Дает интервью,каждый день!

И кто мне теперь скажет, что вся эта суматоха с этой Конституцией, с этими 900(!) поправками (кто их читать будет?) затеяна только с одной целью -сохранить власть ЕГО!

Провозгласил бы себя императором народ поддержал бы 100%!

Гость|27.02.2020 14:31|

Разумеется нет никого, откуда, и тут же чуть заметно улыбнулся загадочной улыбкой Джоконды ..И ещё раз повторяю, нет!

Гость|27.02.2020 14:58|

На Джоконду не похож,с тонким почти сьеденым ртом, даже если волосы уложить под платок.А вот на Штирлица после приватной беседы с Мюллером о русской пианистке Кэт, это вполне возможно, тот смеялся за портьерой,чтоб не выдать своих чувств и эмоций Мюллеру...

Гость|27.02.2020 16:46|

я ему вообще уже НЕ верю...

Имя: Гость
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