27.02.2020 | 12:20

Создатели финансовых пирамид придумали новые уловки для получения денег россиян. Подробности махинаций рассказали «Известиям» в Центробанке.

По данным ЦБ, в прошлом году чаще всего онлайн-пирамиды использовали обещания вкладывать деньги в биткоины, но затем появились новые ухищрения мошенников. К таким способам относятся инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров или в круизную путевку. В числе финансовых пирамид есть и AirBitClub, которая привлекала деньги граждан для инвестиций в криптовалюту и собрала более 500 миллионов рублей.

Аферы с круизными путевками заключаются в том, что инвестор покупает членство круизного клуба за определенную сумму. Часть этих средств кладется на внутренний счет якобы под проценты. При этом за членство каждый год придется платить.

Если инвестор приглашает новых участников, он получает некую сумму от пирамид на внутренний счет. При этом вкладчик может покупать практически любые путевки в круиз, а через пару лет поездки якобы станут бесплатными.

Для правдоподобности создатели пирамид начали обещать доходность, якобы подсчитанную до десятых и сотых процента. Как пояснил эксперт по финансовому мошенничеству Олег Анисимов, более 90 процентов вкладчиков теряют свои средства. Доход получают организаторы и профессиональные участники, которые находятся в основании пирамиды, пояснил эксперт.

В начале февраля сообщалось, что в России рекордно увеличилось число финансовых пирамид. По данным ЦБ, за прошлый год было выявлено 237 подобных организаций - максимум за пять лет. Чаще всего граждан привлекают инвестициями в криптовалюту, а также в строительные и сельскохозяйственные проекты. Большинство пирамид осуществляют свою деятельность из Великобритании, средства привлекаются в основном через сайты или социальные сети.