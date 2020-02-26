26.02.2020 | 12:25

Бывший помощник главы государства Владислав Сурков допустил обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента. Об этом он заявил в интервью изданию «Актуальные комментарии».

«Потому что с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. (...) Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты», - сказал он.

Сурков также считает правильным внести в основной закон поправки, благодаря которым будет «покончено с мнимой независимостью местного самоуправления от госвласти». По его словам, на практике это не работает, а существует лишь для поддержания «видимости евроценностей».

11 февраля главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил об обсуждении в рабочей группе по изменениям в Конституции возможности обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента.

Сенатор Андрей Клишас назвал эту информацию «массовой конспирологией». По его словам, этот вопрос не обсуждался.