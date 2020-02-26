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В стране и мире | Сурков допустил обнуление президентских сроков в России

26.02.2020|12:25
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Бывший помощник главы государства Владислав Сурков допустил обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента. Об этом он заявил в интервью изданию «Актуальные комментарии».

«Потому что с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. (...) Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты», - сказал он.

Сурков также считает правильным внести в основной закон поправки, благодаря которым будет «покончено с мнимой независимостью местного самоуправления от госвласти». По его словам, на практике это не работает, а существует лишь для поддержания «видимости евроценностей».

11 февраля главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил об обсуждении в рабочей группе по изменениям в Конституции возможности обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента.

Сенатор Андрей Клишас назвал эту информацию «массовой конспирологией». По его словам, этот вопрос не обсуждался.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.02.2020 12:31|

Обнулят, и по новой, как будто и не было ничего, с чистого листа начнёт ..

Гость|26.02.2020 12:36|

Так вот для чего этот цирк?

Гость|26.02.2020 12:45|

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию, сенатор Андрей Клишас заявил, что текст поправок не предусматривает никакого обнуления президентских сроков, и разговоры об этом — лишь домыслы.

Гость|26.02.2020 12:49|

А раз не было ничего,тогда ещё два по шесть можно отсидеть. Всё законо, все довольны,все смеются.

Гость|26.02.2020 12:53|

Ну как же некрасиво цепляться пенсионными руками за кресло и новые срока.Совесть то есть или как всегда, на входе забыли.

Гость|26.02.2020 13:10|

Едро должны переименовать или создать новую партию власти.

Гость|26.02.2020 13:13|

penzainform.ru писал(a):

Потому что с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства.
Для этого и идёт шоу по изменению конституции.

Гость|26.02.2020 13:19|

чё опять путин штоль мрак

Гость|26.02.2020 13:26|

да не дайбог

Гость|26.02.2020 13:37|

Ха! Это про нашу страну.

Гость|26.02.2020 13:41|

Ну это как с конторами ЖКХ, которые долгов наделали, обанкротились, а потом появились под другим названием.

Гость|26.02.2020 13:57|

Гость писал(a):

Ну это как с конторами ЖКХ, которые долгов наделали, обанкротились, а потом появились под другим названием.
И их директоры мерзопакостные опять лицензии получили.

Гость|26.02.2020 14:58|

Не обнулят. Всех умножает на ноль! Новая конституция, новый флаг, новый гимн, новые деньги. Старые лица!

Гость|26.02.2020 15:17|

О, как! Мы с мужиками на работе стали ощущать, что нас как-то тянет к культуре - балет очень хочется посмотреть...

Гость|26.02.2020 16:24|

Гость писал(a):

Так вот для чего этот цирк?

Да, для обнуления типа того, чтобы мы лучше жили. Я так понимаю.

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Имя: Гость
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