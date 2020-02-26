26.02.2020 | 13:37

Российские региональные мусорные операторы оказались на грани краха, рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК глава «Российского экологического оператора» Илья Гудков.

По его словам, банкротство в настоящее время угрожает 11 компаниям. По сравнению с осенью 2019 года их количество сократилось - тогда финансовые трудности испытывал 21 оператор. К концу года число еще снизилось - до 16.

Риск банкротства, по словам Гудкова, вызван кредиторской задолженностью, погасить которую компаниям будет сложно из-за низкой собираемости платежей за вывоз отходов. При этом в случае, если риск реализуется и отдельные операторы прекратят существование, власти этих регионов должны будут заменить их муниципальными учреждениями.

В 2019 году в России стартовала мусорная реформа. В рамках нее был создан «Российский экологический оператор» (РЭО), возглавляемый Гудковым. В его задачи входит контроль за деятельностью региональных операторов по вывозу твердых бытовых отходов, а также организация концессий с частными компаниями, по условиям которых последние строят необходимые инфраструктурные объекты.