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В стране и мире | Российские мусорные компании оказались на грани краха

26.02.2020|13:37
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Российские региональные мусорные операторы оказались на грани краха, рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК глава «Российского экологического оператора» Илья Гудков.

По его словам, банкротство в настоящее время угрожает 11 компаниям. По сравнению с осенью 2019 года их количество сократилось - тогда финансовые трудности испытывал 21 оператор. К концу года число еще снизилось - до 16.

Риск банкротства, по словам Гудкова, вызван кредиторской задолженностью, погасить которую компаниям будет сложно из-за низкой собираемости платежей за вывоз отходов. При этом в случае, если риск реализуется и отдельные операторы прекратят существование, власти этих регионов должны будут заменить их муниципальными учреждениями.

В 2019 году в России стартовала мусорная реформа. В рамках нее был создан «Российский экологический оператор» (РЭО), возглавляемый Гудковым. В его задачи входит контроль за деятельностью региональных операторов по вывозу твердых бытовых отходов, а также организация концессий с частными компаниями, по условиям которых последние строят необходимые инфраструктурные объекты.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.02.2020 14:10|

Бред какой то. До этой мусорной реформы мусор вывозился ,тарифы были на много ниже и ни кто не банкротился.После мусорной реформы пришли новые частные одноразовые конторки ,с уставным капиталом 10000 р.,без техники и работников ,урвали почти весь этот рынок ,набрали лизинговой техники ,набрали субподрядчиков ,а теперь это им "невыгодно",ещё бабла на халяву хотят!

Гость|26.02.2020 14:13|

у нас в доме 400 квартир в среднем с квартиры собирают 180 рублей. 400х180=72000 рублей в месяц собирают. Мало?

Гость|26.02.2020 14:20|

А что губернатор скажет, по строительству, перерабатывающего завода, по ходу указание вв не выполнил?

Гость|26.02.2020 14:20|

Ублюдки они все!

Гость|26.02.2020 14:27|

180рэ. мало с квартиры, очень мало, вот они и банкротятся по вашей милости. Не хватает ребятам на булку с маслом, на новый гелик, на брюлики жёнам. Подвели вы их , они на большее рассчитывали.

Гость|26.02.2020 14:42|

Гость писал(a):

180рэ. мало с квартиры, очень мало, вот они и банкротятся по вашей милости. Не хватает ребятам на булку с маслом, на новый гелик, на брюлики жёнам. Подвели вы их , они на большее рассчитывали.
Ну да,все хотят жрать и иметь всё ,как Чайка младший.

Гость|26.02.2020 16:04|

Гость писал(a):

180рэ. мало с квартиры, очень мало,
А по 600р не хочешь? Вот такие деньги и банкроты при этом и при отсутствии переработки, из затрат коробка спичек и нюхайте граждане пластиковый дым.

Гость|26.02.2020 16:22|

И ни одного мусороперерабатывающего завода не построили. Ни в одной цивилизованной стране такого беспредела нет. Ну и кого тут нельзя называть вором?

Гость|26.02.2020 16:24|

Простите, а как раньше справлялись, когда мы меньше платили? Где деньги, Зин?

Гость|26.02.2020 16:39|

Где-где, в офшорах...

Гость|26.02.2020 17:05|

Страна хорошая, государство паскудное

Гость|26.02.2020 17:17|

И открывались для чего ? По заоблачным ценам ?? Вряд ли где ещё мусор дороже золота выходит . Свои люди им тоже надо жить . У нас и топят как на вечной мерзлоте - это когда в квитанцию посмотришь .это на улице лужи и свищи в их трубах . Вот если будет холодная зима что тогда будет ? Везде руки греют и везде тарифы завышены самое малое раз в 6-8 .если уж сами признавали что в 2 раза .

Гость|26.02.2020 17:30|

Ну и что решили господа в думах, операторы все банкроты. Тут в пору СК подключать, нечистоплотно всё как то выглядит, то рвались, бегом бежали в мусорные операторы,сейчас на втором годе платежей, банкротами себя почувствовали, странно.

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