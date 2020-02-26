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В стране и мире | Путин согласовал дату проведения голосования по поправкам к Конституции

26.02.2020|19:50
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Президент России Владимир Путин согласовал дату проведения голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников по итогам встречи с главой государства, передает РИА Новости.

Общероссийское голосование пройдет в среду, 22 апреля. Этот день будет объявлен оплачиваемым выходным. По данным агентства, соответствующая дата выбрана как оптимальная для россиян. Так, россияне проголосуют между православной Пасхой (19 апреля) и началом священного для мусульман месяца Рамадан (23 апреля).

Парламентарий добавил, что 10 марта Госдума рассмотрит законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении, на следующий день, вероятнее всего, состоится третье чтение. Затем он будет передан на рассмотрение Совету Федерации, после чего будет организован «информационный период», который позволит гражданам ознакомится с предлагаемыми поправками, а Центральной избирательной комиссии — организовать голосование.

Законопроект о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас дорабатывается с учетом предложений, поступающих в рабочую группу.

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, сенатор Андрей Клишас предложил провести общероссийское голосование по изменениям в основной закон 22 апреля. Отмечалось, что присутствовавший на заседании группы российский лидер не ответил на эти слова, но что-то записал в блокнот и дважды подчеркнул.

Российский лидер анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. По мнению журналистов и политологов, реформа основного закона может как реально усилить все властные институты России, так и помочь Путину сохранить власть после окончания презид

Источник — Lenta.ru
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Гость|26.02.2020 20:23|

Вор должен сидеть в тюрьме. Я сказал.

Гость|26.02.2020 20:37|

Референдум,а так это профанация!Хватит вертеть законами,как им хочется,уже и едро переименовывают!

Гость|26.02.2020 20:39|

Если в конституцию не закрепят что Спартак - чемпион, проголосую против!

Гость|26.02.2020 21:09|

где поправки

Гость|26.02.2020 21:12|

Не волнуйтесь , все мы примем за дополнительный выходной . Еще бы по 150 под огурчик ..

Гость|26.02.2020 21:20|

150 ,это несерьёзно!, сколько, ваши условия?, 330, каждому! плюс талоны на усиленное питание, согласен, Дмитрий Анатолич, напоите, накормите народ.

Гость|26.02.2020 21:21|

и бесплатный проезд в день голосования. вот и все что мы стоим .а потом делайте с нами что хотите.

Гость|26.02.2020 21:25|

Гость писал(a):

150 ,это несерьёзно!, сколько, ваши условия?, 330, каждому! плюс талоны на усиленное питание, согласен, Дмитрий Анатолич, напоите, накормите народ.
Денег нет, но вы там держитесь!)

Гость|26.02.2020 21:29|

penzainform.ru писал(a):

Общероссийское голосование пройдет в среду, 22 апреля. Этот день будет объявлен оплачиваемым выходным.
Включил опять дурака.А ничего,что в стране только официально неизвестно где занято 22 миллиона человек,а они все работают и в этот день тоже.А так для справки,почти 2/3 из официально работающих работают без КЗОТа и им никто ничего не оплатит.Реально за баранов народ держит.Специально эту аферу проводит в рабочий день.

Гость|26.02.2020 21:30|

Гость писал(a):

Вор должен сидеть в тюрьме.
Вор должен сидеть в Кремле))

Гость|26.02.2020 21:33|

Веселится и ликует весь народ.Что случилось, что за праздник?, а догадайтесь с трёх стопок.

Гость|26.02.2020 21:46|

В день голосования будут организованы народные гулянья, а на главной площади каждого города будет сожжено чучело Конституции.

Гость|26.02.2020 21:51|

Гость 21:46 толково придумано.

Гость|26.02.2020 21:54|

Как будет оплачиваться пропущенный день сдельщику?

Гость|26.02.2020 21:57|

За тебя будет работать волонтер.

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Имя: Гость
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