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В стране и мире | Московские гаишники забрали «Бэтмобиль»

26.02.2020|12:45
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Сотрудники Госавтоинспекции Москвы привлекли к ответственности жителя столицы, который ездил по городу на незарегистрированном самодельном «Бэтмобиле». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

22 февраля сотрудники ДПС на Кутузовском проспекте остановили автомобиль под управлением 32-летнего москвича. Оказалось, что транспортное средство было сделано в частной мастерской и не было зарегистрировано. В связи с этим «Бэтмобиль» не мог быть допущен к эксплуатации.

В отношении водителя составили административный протокол по статье «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», а также возбудили два дела по двум статьям КоАП. Автомобиль забрали на специализированную стоянку.

В октябре 2019 года копию «Бэтмобиля» выставили на продажу за 55 миллионов рублей. По данным сайта «Авто.ру», машина была построена в США в 2018 году для участия в выставках и фестивалях. Изначально она представляла собой ходовой макет и могла передвигаться лишь на одной передаче. В Россию автомобиль привезло бюро FastBoomPro, которое его и доработало. Машина получила пятилитровый двигатель V8 мощностью 502 лошадиные силы, пневмоподвеску, которая позволяет менять дорожный просвет, бронированные стекла, электропривод дверей и быстросъемный руль. Также на «Бэтмобиле» была установлена камера ночного видения, тепловизор, лазерный прицел и копию пушки на переднем бампере.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.02.2020 13:20|

Отдать на автоТАЗ, пусть по винтикам разберут и склепают новую ГовноВесту

Гость|26.02.2020 14:56|

А не Иван Алексадрыч за рулём Бэтмобиля был?

Имя: Гость
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