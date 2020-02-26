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В стране и мире | Коронавирус добрался до еще одного континента

26.02.2020|15:41
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В Бразилии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Таким образом в Южной Америке зафиксировали первое заражение новым вирусом на фоне эпидемии, зародившейся на азиатском континенте. Об этом пишет Business Insider в среду, 26 февраля.

По данным издания, инфицированный - 61-летний мужчина. Он вернулся в Сан-Паулу из итальянской провинции Ломбардия, где находился 12 дней.

Ранее 26 февраля Роспотребнадзор посоветовал воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса в этих странах.

Сообщалось, что из-за вспышки коронавируса в Италии были введены меры предосторожности в регионах Ломбардия и Венето, где города поместили на карантин. Жителям запрещено выезжать из этих городов и рекомендуется оставаться дома.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 80,3 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 27,8 тысячи - излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.02.2020 16:49|

цифры по заболеваемости и смертности от гриппа читали?

Гость|26.02.2020 16:57|

А ничего, что коронавирусов не менее 40 видов? Вы о каком конкретно коронавирусе истерите? COVID-19?

Гость|26.02.2020 17:39|

Гость писал(a):

цифры по заболеваемости и смертности от гриппа читали?
А зачем? Хайп нужен, истерика... Украина больше не торкает, Сирия тоже надоела. А тут что-то новенькое.

Гость|26.02.2020 17:44|

Кстати, какова вероятность что этот коронавирус смогут выявить в обычной российской городской поликлинике?

Имя: Гость
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