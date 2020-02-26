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В стране и мире | Хамство школьников предложили пресекать штрафами для родителей

26.02.2020|12:38
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Общероссийский профсоюз педагогов предложил штрафовать за оскорбление учителей. Как пишут «Известия», родители хулиганов могут заплатить от 500 до трех тысяч рублей, а в случае нападения на педагога - до пяти тысяч рублей.

В профсоюзе разработали законопроект, призванный ввести ответственность за неуважительное отношение к педагогам. Для этого предлагается внести поправки в Федеральный закон «Об образовании» и Кодекс об административных правонарушениях.

Поправки также подразумевают ответственность не только для родителей, но и для должностных и юридических лиц. Для последних штраф за оскорбление педагога составит от 100 до 150 тысяч рублей.

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, около 70 процентов российских учителей сталкивались с травлей со стороны родителей, учеников или коллег. При этом чаще всего опрошенные называли причиной травли желание школьников самоутвердиться перед одноклассниками. Исследователи связали травлю педагогов с низким уровнем оплаты труда и как следствие падением авторитета профессии.

В декабре 2019 года учащийся школы №24 в Екатеринбурге перед уроками напал на учительницу русского языка и литературы с молотком. Как рассказала мать одной из учениц, подросток подкараулил преподавательницу, напал на нее, а потом пошел в школу. Женщина была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. После обследования учительница отказалась от госпитализации.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.02.2020 13:02|

Да уж, 500 рублей - это офигенный штраф. Родители хулиганов прям трясутся от страха. Очередное унижение педагогам, но уже от профсоюза.

Гость|26.02.2020 13:05|

penzainform.ru писал(a):

Общероссийский профсоюз педагогов предложил штрафовать за оскорбление учителей. Как пишут «Известия», родители хулиганов могут заплатить от 500 до трех тысяч рублей, а в случае нападения на педагога - до пяти тысяч рублей.
Что то дешево оценили учителей, за оскорбление чиновника 50000 штраф.

Гость|26.02.2020 13:08|

penzainform.ru писал(a):

за оскорбление
у нас предусмотрено наказание в КоАП РФ.

Гость|26.02.2020 13:11|

Включить это в конституцию. И не забыть тудп включить, что Спартак - чемпион!

Гость|26.02.2020 15:32|

а как будут наказывать учителей которые унижают и оскарбляют детей？

Гость|26.02.2020 15:48|

Хочешь победить врага без войны,воспитай его детей.

Гость|26.02.2020 16:11|

ПРАВИЛЬНО!!! но и учителя пусть ведут себя Прилично... а то будут детей провоцировать...ну или наоборот

Гость|26.02.2020 16:39|

Да ладно. А может дело в том, что сейчас такие учителя, которые сами себя ведут некорректно, неприлично и не стесняются в выражениях к ученикам? Поэтому и не вызывают уважения? Мы своих учителей уважали. А сейчас, да простят меня школы и гимназии, но учителей с большой буквы не осталось. Их уничтожила наша система образования.

Гость|26.02.2020 16:44|

Гость писал(a):

А сейчас, да простят меня школы и гимназии,
Опять началось. Нету у вас никаких гимназий. При царе было, а у вас МБОУ. Запомните уже.

Гость|26.02.2020 16:46|

Гость писал(a):

А сейчас, да простят меня школы и гимназии,

Опять началось. Нету у вас никаких гимназий. При царе было, а у вас МБОУ. Запомните уже.

Реально МБОУ - и проблемы у учителей и школьников от этой розовой пелены - нет уже школ. Есть муниципальные учреждения для основной массы народонаселения низшего класса. Для классов по выше есть другие учреждения - но не в этой стране.

Гость|26.02.2020 16:47|

Гость писал(a):

у нас предусмотрено наказание в КоАП РФ.
А с чего Вы взяли, что общероссийский профсоюз педагогов знает о существовании Кодекса об административных правонарушениях?

Если даже российские парламентарии не знают законодательной базы, которую сами же и разработали, что же тогда про профсоюз говорить?!

Гость|26.02.2020 17:13|

Когда введут штрафы и наказания для педагогов за хамство и оскорбления учеников?

Гость|26.02.2020 17:27|

Учителке можно дать по лицу за пять тысяч рублей! Копите денежку, детишки!

Имя: Гость
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