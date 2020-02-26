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В стране и мире | ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростков и массовое убийство

26.02.2020|12:22
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ФСБ пресекла подготовку вооруженного нападения двух подростков на одно из образовательных учреждений Саратова, передает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Задержаны два гражданина России 2005 года рождения, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств.

Спецслужбы поймали подростков на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья.

По данным ФСБ, несовершеннолетние, помимо огнестрельного оружия, планировали использовать при нападении на школу самодельные зажигательные смеси. Подозреваемые отыскали инструкции по их изготовлению в интернете.

Возбуждено уголовное дело о подготовке убийства двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.02.2020 12:37|

вот озорники. Это пережитки действующей системы .

Гость|26.02.2020 12:50|

Гость писал(a):

вот озорники. Это пережитки действующей системы .
Озорники? Это ты расскажи родителям, дети которых погибли от керченского чудака. Глупости не пиши больше.

Гость|26.02.2020 13:07|

Гость писал(a):

вот озорники. Это пережитки действующей системы .
Деградация. "Пару часов назад восьмиклассник во время урока пырнул учителя алгебры ножом в Ульяновске.26 февраля 2020 года примерно 10:45 минут в дежурную часть полиции поступило сообщение, что во время урока учащийся 8 класса из школы №81 нанес кухонным ножом удар в живот 59-летней учительнице алгебры и геометрии.

Пострадавшая госпитализирована в ЦГБ. С места происшествия подросток скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками Росгвардии по месту жительства. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело (по ч.3 ст.30, п. «и» ч.2 ст. 105 УК РФ).

«В настоящее время на месте работают инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники следственных и надзорных органов. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Подросток на учете не состоял»."

Гость|26.02.2020 16:41|

Что сейчас такое делают в школе с детьми, что они идут туда с оружием?

Гость|26.02.2020 16:52|

А были ли мальчики?

Гость|26.02.2020 17:33|

Грандиозную работу проделали в ФСБ! Можно сказать, спасли Саратов!

Имя: Гость
Комментарий:

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