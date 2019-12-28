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В стране и мире | В Сомали при взрыве заминированного автомобиля погибли 90 человек

28.12.2019|12:55
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В сомалийской столице Могадишо произошел взрыв заминированного автомобиля, погибли 90 человек. Об этом сообщил член сомалийского парламента Абдиризак Мохаммед в своем Twitter.

По словам Мохаммеда, среди погибших 17 полицейских, 73 гражданских и четыре иностранца.

Пока ни одна группировка из действующих в регионе не взяла на себя ответственность за взрыв. Как отмечает РИА Новости, в Сомали базируется радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб», тесно связанная с «Аль-Каидой» (запрещена в России). Группировка борется с центральным правительством Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

В октябре 2017 года в Могадишо погибли 276 человек, еще около 300 получили ранения при взрыве грузовика. Ответственность за теракт не взяла ни одна из действующих в регионе группировок.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.12.2019 13:59|

Киа Рио?

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