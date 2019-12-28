28.12.2019 | 16:47

В девяти из десяти женских косметичек нашли кишечную палочку. Результаты исследования докторов лондонского университета Метрополитен приводит The Sun.

Эксперты также выяснили, какие вирусы содержатся в конкретных косметических средствах большинства контейнеров с мейкапом. Так, из-за несоблюдения правил гигиены в карандаше для губ могут обитать колиморфные бактерии, а в помаде — стафилококки. «Это бактерия, которая может вызвать кожные заболевания в случае проникновения в порез или царапину. Если же она попадет в кровоток — исход может быть летальным», — прокомментировал доктор Пол Мэтьюэль (Dr Paul Matewele).

В туши для ресниц обнаружили листерии. По словам специалиста, обычно они содержатся в испорченных продуктах питания и не должны создавать серьезных неприятностей владелице туши. Однако, если одолжить свою тушь человеку со слабым иммунитетом, у него могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Помимо этого, в пудре ученые нашли энтерококки — бактерии, провоцирующие заболевания брюшной полости, полости рта, сепсис, эндокардит и в редких случаях менингит. То же самое выявили и в кистях для нанесения макияжа.

В декабре ученые Национального института здоровья США сообщили, что окрашивание волос или использование перманентных выпрямителей повышает риск заболевания раком груди. В ходе эксперимента специалисты в течение десятилетия отслеживали уход за волосами 46 709 женщин. Те из них, кто постоянно применял краску для волос, были на 9 процентов более подвержены развитию опухоли молочной железы, чем те, кто носил естественный цвет.