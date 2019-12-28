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В стране и мире | Россиянин застрял в форточке и замерз насмерть

28.12.2019|14:17
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В Воркуте местный житель в нетрезвом состоянии попытался выбраться на улицу через форточку, застрял в ней и замерз насмерть. Об этом сообщает издание «КомиОнлайн».

По его информации, утром 23 декабря в полицию поступило сообщение о том, что мужчина застрял в окне квартиры на первом этаже панельного дома по улице Дмитрова. Полицейские сняли его с окна в тяжелом состоянии и вернули в квартиру. Приехавшие врачи не смогли спасти ему жизнь.

В воркутинском отделе Следственного комитета по Коми сообщили, что предварительная причина смерти — общее переохлаждение организма. Следователи организовали проверку.

Ранее в декабре в Якутии школьник сбежал из дома и отморозил обе стопы. Родители обратились в полицию с заявлением о розыске через несколько дней после того, как их сын пропал. Его нашли на улице возле дома. Причины побега подростка не уточняются.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.12.2019 15:01|

Во как, ему в дверь предлагали, а он решил в форточку просочиться. Думал наверно, что из жидкого азота, а оказалось обычная пьяная туша.

Гость|28.12.2019 15:05|

Это точно,терминатором себя возомнил.Но мороз Иваныч шуток не любит, бац!, и ты уже стеклянный.

Гость|28.12.2019 15:15|

На источнике материал называется "В Воркуте мужчина и т.д.".

Здесь перепечатка с акцентом на то, что замерзший - россиянин.

Ещё один говносайт.

Гость|28.12.2019 15:23|

Запретить мультик Виннипух идёт в гости!

Гость|28.12.2019 15:40|

Гость писал(a):

На источнике материал называется "В Воркуте мужчина и т.д.".

Здесь перепечатка с акцентом на то, что замерзший - россиянин.

Ещё один говносайт.

Щас придет местный алкаш и выдаст говнопост.

Имя: Гость
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