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В стране и мире | Россиянам дали советы по выбору мандаринов

28.12.2019|16:34
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При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Советы опубликованы на портале мэрии в преддверии Нового года.

Качественные мандарины должны быть оранжево-красными или оранжевыми, без черных пятен, приплюснутые или с небольшим бугорком. Легко проминаемые пальцем цитрусовые покупать не следует, так как это свидетельствует о наличии гнили.

Эксперты отмечают, что мандарины можно хранить до четырех недель, поэтому фрукты можно приобрести заранее. Также они опровергли распространенное утверждение о том, что мандарины с листочками — самые свежие и качественные.

По словам специалистов, выбирать мандарины можно также по сорту. К примеру, минеолы трудно очищаются, но отличаются сладким вкусом.

11 декабря сообщалось, что мандарины могут быть опасны для здоровья из-за химикатов, которыми обрабатывают цитрусовые от грызунов и насекомых. Чтобы снизить риски, медики советуют покупать мандарины в проверенных местах и обращать внимание на цену: очень низкая должна насторожить.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.12.2019 16:47|

Летят минуты, дни, года,

Любовь хернёй была всегда.

Останусь в Новый год один

И буду чистить мандарин...

Имя: Гость
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