28.12.2019 | 16:34

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Советы опубликованы на портале мэрии в преддверии Нового года.

Качественные мандарины должны быть оранжево-красными или оранжевыми, без черных пятен, приплюснутые или с небольшим бугорком. Легко проминаемые пальцем цитрусовые покупать не следует, так как это свидетельствует о наличии гнили.

Эксперты отмечают, что мандарины можно хранить до четырех недель, поэтому фрукты можно приобрести заранее. Также они опровергли распространенное утверждение о том, что мандарины с листочками — самые свежие и качественные.

По словам специалистов, выбирать мандарины можно также по сорту. К примеру, минеолы трудно очищаются, но отличаются сладким вкусом.

11 декабря сообщалось, что мандарины могут быть опасны для здоровья из-за химикатов, которыми обрабатывают цитрусовые от грызунов и насекомых. Чтобы снизить риски, медики советуют покупать мандарины в проверенных местах и обращать внимание на цену: очень низкая должна насторожить.