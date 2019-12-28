28.12.2019 | 12:11

Подавляющее большинство россиян (90 процентов) считают семью своим приоритетом, сообщил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в субботу, 28 декабря.

Он отметил, что граждане считают главной ценностью не родину, а именно семью. В связи с этим Федоров раскритиковал законопроект о домашнем насилии.

«Очень высокая удовлетворенность отношениями в своих семьях у людей. Поэтому здесь что-то сдвинуть, что-то изменить, вы понимаете, какие последствия будут?» — сказал он.

По его мнению, не нужно разделять механизм правовой защиты по половому признаку. «Мы должны защищать от неправомерных, неправосудных действий», — заключил Федоров.

В конце ноября на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. В частности, виновных в семейном насилии предлагается ставить на профилактический учет. В РПЦ считают принятие закона в текущей редакции недопустимым. Они критикуют авторов документа за использование западного опыта.