Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|28 дек 2019|12:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
  70.40  |  $  62.99

В стране и мире | Названа главная ценность россиян

28.12.2019|12:11
Печать

Подавляющее большинство россиян (90 процентов) считают семью своим приоритетом, сообщил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в субботу, 28 декабря.

Он отметил, что граждане считают главной ценностью не родину, а именно семью. В связи с этим Федоров раскритиковал законопроект о домашнем насилии.

«Очень высокая удовлетворенность отношениями в своих семьях у людей. Поэтому здесь что-то сдвинуть, что-то изменить, вы понимаете, какие последствия будут?» — сказал он.

По его мнению, не нужно разделять механизм правовой защиты по половому признаку. «Мы должны защищать от неправомерных, неправосудных действий», — заключил Федоров.

В конце ноября на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. В частности, виновных в семейном насилии предлагается ставить на профилактический учет. В РПЦ считают принятие закона в текущей редакции недопустимым. Они критикуют авторов документа за использование западного опыта.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте