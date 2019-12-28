28.12.2019 | 16:44

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили угнанный ЗИС-115 — уникальный советский лимузин, на котором с 1949 года ездил председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин. Об этом сообщает издание Baza.

Автомобиль обнаружили в гаражном боксе. Как отмечает Baza, скорее всего, похитители хотели поменять номера и перегнать машину в другое место. Самих угонщиков задержать не удалось.

О пропаже лимузина Сталина стало известно 27 декабря. Шестеро воров проникли в гараж, погрузили ЗИС на эвакуатор, поскольку он был не на ходу, и увезли в неизвестном направлении. Согласно документам, автомобиль принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана. Угнанный лимузин оценили в 2,5 миллиона евро.

ЗИС-115 — советский бронированный автомобиль высшего класса. Выпускался несколькими сериями в 1949-1955 годах на автомобильном заводе имени Сталина. Всего было произведено 56 штук. Автомобиль предназначался для высших руководителей коммунистической партии Советского Союза — членов Политбюро ЦК ВКП(б), в первую очередь для лидера СССР Иосифа Сталина.