27.12.2019 | 12:05

В подмосковном Воскресенске 17-летняя школьница умерла в местном дворце водного спорта «Дельфин», где она сдавала нормы ГТО (физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне») в бассейне. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, 26 декабря девушка вошла в воду, но через несколько секунд после заплыва ее скрутило, она начала захлебываться и схватилась руками за волнорез. Тренер вытащил ее на поверхность и начал делать искусственное дыхание, девушку отвезли в больницу.

Через час пациентка умерла, не приходя в сознание. Согласно предварительному диагнозу, смерть наступила от сердечной патологии. Следственный комитет начал проверку. Отец девушки рассказал, что в этот день семья собиралась праздновать ее семнадцатилетие.

Ранее в Хабаровске в школе № 58 умер 11-летний ученик 5-го класса. По предварительным данным, мальчику стало плохо перед уроками. По словам очевидцев, ребенок сильно закричал, схватился за голову и упал. Предположительно, у него произошел разрыв аневризмы, но точную причину смерти покажет вскрытие. Скорая выехала на вызов в 07:43 и была на месте в 07:52, но врачи не смогли помочь ребенку.