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В стране и мире | Стало известно о жизни «доедавшего *** без соли» дедушки в 2019 году

27.12.2019|18:01
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На протяжении уходящего 2019 года Вячеслав Лещенко из Бийска Алтайского края, обматеривший журналистов из-за вопроса о городской елке и прославившийся в интернете благодаря своей фразе «*** [мужской детородный орган] без соли доедаю», занимался огородом и выращивал с женой пчел. Об этом «Ленте.ру» сообщила компания Vsemayki, представители которой съездили к пенсионеру и сделали ему несколько подарков.

Лещенко с женой приходится жить на пенсию в 20 тысяч рублей. Чтобы прокормить себя, пенсионеры выращивают в огороде овощи, ягоды и фрукты и делают заготовки. Летом 2019 года Лещенко снова стал разводить пчел.

«За год здоровье дедушки стало немного хуже, сказывается возраст — ему 68 лет. Но он бодр: ходит в гараж за картошкой, достает из подпола трехлитровые банки с компотом из ягод с его огорода, много рассказывает про свою жизнь», — говорится в сообщении. Кроме того, Лещенко интересуется новостями, которые находит в интернете и смотрит по телевизору.

Прославившегося в интернете пенсионера до сих пор узнают на улицах и благодарят за правду, которую он высказал журналистам в конце 2018 года. «Мне есть нечего, *** без соли доедаю. А вы спрашиваете: елочка мне нравится? Елочка, *****, мне нравится?!» — возмутился мужчина в ответ на вопрос о городской елке.

Источник — lenta.ru
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