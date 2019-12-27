27.12.2019 | 12:48

В сети появилась аудиозапись переговоров диспетчеров с экипажем пассажирского лайнера Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который разбился недалеко от Алма-Аты в Казахстане. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Судя по переговорам, самолет готовился ко взлету в штатном режиме. Диспетчеры разрешили Fokker-100 выйти на взлетно-посадочную полосу и взлететь. Однако вскоре связь с экипажем самолета пропала.

После нескольких попыток связаться с пилотами диспетчер попросил летчиков рейса 671 авиакомпании Air Astana не занимать взлетно-посадочную полосу, с которой вылетел Fokker-100: установить его местонахождение было невозможно. После этого прозвучал сигнал тревоги.

«671 (обращение диспетчеров к пилотам Air Astana — прим. «Ленты.ру»), полосу 05 правая занимает техника. Так как объявлена тревога, будет выезжать техника или по полосе, или в районе полосы будет», — сказал диспетчер.

Ранее в качестве приоритетных версий крушения самолета Fokker-100 правоохранительные органы Казахстана назвали техническую неисправность и ошибку пилотов.

Лайнер рухнул на жилые дома утром 27 декабря при взлете из аэропорта Алма-Аты. Россиян среди пассажиров не было. В качестве предварительной причины катастрофы назван отказ двигателя. По последним данным МВД, 12 человек погибли и 49 пострадали.