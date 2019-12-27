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В стране и мире | Мужчина с ножом ворвался в храм в центре Москвы

27.12.2019|18:04
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Мужчина с ножом ворвался в храм Сергия Радонежского в центре Москвы, угрожал прихожанам и поранился, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 27 декабря.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что в одном из московских храмов произошел конфликт между охранником и гражданином, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Когда охранник попытался отнять нож, правонарушитель ранил себя. Ему вызвали бригаду медиков, пишет издание. Подробности случившегося устанавливаются.

В мае в московском храме князя Владимира в Старых Садех уроженец Мордовии напал на пожилую женщину. Он избил ее черенком от лопаты, чтобы изгнать бесов. У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рану головы и перелом левой плечевой кости.

Источник — lenta.ru
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