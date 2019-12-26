26.12.2019 | 17:37

В центральной районной больнице города Бабаево в Вологодской области области прошло торжественное открытие лифта. Об этом сообщает «Вологда-Поиск» со ссылкой на публикацию в закрытых аккаунтах главы района Юрия Парфенова в соцсетях.

Во время церемонии были произнесены благодарности чиновникам, после чего была перерезана красная ленточка.

Издание отмечает, что кабина лифта современная, выпущена в 2019 году. Вместимость - до восьми человек (630 килограммов).

Перфенов отметил, что в медучрежении лифт был, но много лет не работал из-за отсутствия компании, которая бы его обслуживала. Все это время медработники носили больных по этажам на носилках или на руках.

В ноябре состоялось торжественное открытие теплого туалета в средней школе Должанского района Орловской области. На открытие пришли местные власти. Последние 145 лет санузел находился на улице. Строительство помещения и подключение его к коммуникациям стоило почти миллион рублей.