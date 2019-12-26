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В стране и мире | Российский мальчик застрелил из ружья четырехлетнего ребенка

26.12.2019|11:20
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В городе Дальнереченск в Приморье мальчик решил поиграть с огнестрельным оружием и случайно застрелил другого ребенка помладше, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Тело четырехлетнего мальчика с огнестрельным ранением в брюшной полости было найдено в квартире жилого дома 25 декабря. На месте происшествия изъято охотничье ружье.

По предварительным данным, отец оставил оружие без присмотра. Пока взрослых не было рядом, мальчик взял оружие и выстрелил в младшего ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»), допрашиваются свидетели. Также будет дана оценка факту небрежного хранения огнестрельного оружия.

В середине декабря в Москве девятиклассник случайно застрелился во время игры с отцовским боевым пистолетом.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.12.2019 11:27|

penzainform.ru писал(a):

мальчик взял оружие и выстрелил в младшего ребенка.
Допрятались ружья по сейфам, дети их теперь за игрушки воспринимают. Раньше ружья на стене висели и все знали что и для чего. Ждем ужесточения обращения с ружьями.

Гость|26.12.2019 11:30|

А учились бы вместо каникул, все были бы живы.

Имя: Гость
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