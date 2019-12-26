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В стране и мире | Новые правила регистрации автомобилей в России разъяснили

26.12.2019|17:10
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В правительстве России разъяснили новые правила регистрации автомобилей. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации в четверг, 26 декабря.

Свидетельство о регистрации и номерные знаки автовладелец в некоторых случаях сможет получить прямо в салоне. При этом стоимость услуги не должна превышать 500 рублей, сообщает РИА Новости.

Ставить автомобили на учет получат возможность те автодилеры, которые приобретут статус специализированной организации. При этом документы об осмотре машины сотрудником салона будут передавать в ГИБДД через портал госуслуг.

Также, согласно новым правилам, машину нельзя будет оформить на гражданина младше 16 лет, чтобы он не нес ответственности как собственник. Кроме того, код региона теперь будет привязан к месту регистрации владельца.

Срок регистрации автомобилей, временно ввезенных из другой страны, увеличили до года. Раньше он был вдвое меньше. Помимо этого, правительство установило специальный порядок оформления прототипов новых моделей, которые проходят испытания на дорогах общего пользования.

Новые правила государственной регистрации автомобилей начнут действовать в России с 1 января. О том, что председатель правительства Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление, сообщалось ранее в четверг.

Источник — lenta.ru
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