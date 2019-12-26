26.12.2019 | 11:14

Телеведущая Елена Малышева поделилась рекомендациями, как сохранить фигуру во время новогодних застолий. Советы худеющим она дала совместно с несколькими героинями передачи «Жить здорово!», которые ранее успешно сбросили лишний вес. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

Первый лайфхак для худеющих касался употребления алкоголя: заботящимся о фигуре посоветовали наливать в бокалы воду и подкрашивать ее вином, так как сам по себе алкогольный напиток очень калориен. Также следящим за здоровьем порекомендовали отказываться от жирных блюд под предлогом того, что они их не любят.

Еще один совет, называемый «секретная тарелка», предполагает четкое разделение еды на тарелке: как минимум половину места на ней должен занимать салат. Также за праздничным столом эффективно грызть лед и жевать жвачку, чтобы подавить чувство голода и не вызвать подозрений у соседей по столу.

Успешно похудевшая участница передачи посоветовала потуже затягивать ремень, чтобы контролировать свой аппетит. Также хорошим выходом для желающих сбросить вес названы танцы, — ими стоит заменить бурное застолье или прерывать его таким видом активности.

Ранее Малышева дала советы женщинам, которые желают увеличить грудь. Это произошло на фоне срочной операции, которую пережила телеведущая Лера Кудрявцева, у которой порвался один из грудных имплантов.