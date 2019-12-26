Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|26 дек 2019|12:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
  68.69  |  $  64.00

В стране и мире | Малышева дала советы худеющим в новогодние праздники

26.12.2019|11:14
Печать

Телеведущая Елена Малышева поделилась рекомендациями, как сохранить фигуру во время новогодних застолий. Советы худеющим она дала совместно с несколькими героинями передачи «Жить здорово!», которые ранее успешно сбросили лишний вес. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

Первый лайфхак для худеющих касался употребления алкоголя: заботящимся о фигуре посоветовали наливать в бокалы воду и подкрашивать ее вином, так как сам по себе алкогольный напиток очень калориен. Также следящим за здоровьем порекомендовали отказываться от жирных блюд под предлогом того, что они их не любят.

Еще один совет, называемый «секретная тарелка», предполагает четкое разделение еды на тарелке: как минимум половину места на ней должен занимать салат. Также за праздничным столом эффективно грызть лед и жевать жвачку, чтобы подавить чувство голода и не вызвать подозрений у соседей по столу.

Успешно похудевшая участница передачи посоветовала потуже затягивать ремень, чтобы контролировать свой аппетит. Также хорошим выходом для желающих сбросить вес названы танцы, — ими стоит заменить бурное застолье или прерывать его таким видом активности.

Ранее Малышева дала советы женщинам, которые желают увеличить грудь. Это произошло на фоне срочной операции, которую пережила телеведущая Лера Кудрявцева, у которой порвался один из грудных имплантов.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|26.12.2019 11:31|

penzainform.ru писал(a):

Также за праздничным столом эффективно грызть лед и жевать жвачку, чтобы подавить чувство голода и не вызвать подозрений у соседей по столу.
Своевременные рекомендации, предпраздничные,от хорошей жизни.

Гость|26.12.2019 11:33|

penzainform.ru писал(a):

Елена Малышева поделилась
Какие может дать "врач" если сама инвалид по зрению? За собой следить надо.

Гость|26.12.2019 11:38|

penzainform.ru писал(a):

Ранее Малышева дала советы женщинам, которые желают увеличить грудь.
Это какой надо быть жалкой, чтобы лечь под нож в здравом состоянии. Да будь у меня минус ноль, не стала бы, так еще стройнее выглядишь. Ради кого и чего?? Здоровье дороже. Дамы, запомните, мужик любят себя в первую очередь, и ваши услуги рядом с ним. Любит искренне вас только ваши родители, если вам повезло с ними. Больше никто.

Гость|26.12.2019 11:41|

Ужасное создание. Злое и опасное.

Гость|26.12.2019 11:53|

Гость писал(a):

Ужасное создание. Злое и опасное.
Тоже не смотрю эту передачу.

Гость|26.12.2019 11:54|

Болтушка эта Малышева. Беспринципная и неадекватная.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте