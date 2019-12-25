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В стране и мире | Жилье для россиян оказалось важнее воспитания детей и внуков

25.12.2019|13:12
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Самые популярные мечты россиян — о здоровье для себя и близких и улучшении жилищных условий, при этом вырастить детей и внуков мечтают семь процентов граждан — против десяти процентов мечтающих о достойном жилье. Опрос по теме провел исследовательский центр ВЦИОМ, результаты опубликованы на сайте организации.

Как выяснили интервьюеры, о здоровье мечтают десять процентов граждан, столько же хотят улучшить жилищные условия. Восемь процентов желают путешествовать, семь — воспитать детей и внуков. Об общем повышении уровня жизни и достатке мечтают шесть процентов россиян, жить у моря — пять процентов. Менее важной оказалась мечта о мире — ее назвали четыре процента опрошенных.

При этом три четверти россиян полагают, что мечта должна быть реализуемой, иметь конкретные сроки выполнения. Лишь десять процентов указали, что мечта должна быть несбыточной. 13 процентов заявили, что лучше вообще не мечтать.

Ранее в декабре стало известно, что большинство россиян (около 80 процентов) довольны своей жизнью. 90 процентов граждан удовлетворены своим кругом общения, 81 процент — образованием, своим положением в обществе — 80 процентов. Материальным положением довольны 49 процентов россиян.

Источник — lenta.ru
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