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В стране и мире | У половины депутатов Госдумы нашли лишний вес

25.12.2019|14:32
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Почти половина депутатов Госдумы имеет лишний вес. Об этом заявила врач-диетолог Марият Мухина, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам Мухиной, такое число парламентариев страдает ожирением. «Так, у 121 (26,9 процента) депутата мы можем наблюдать первую степень ожирения, у 64 (14,2 процента) — вторую, а у 11 (2,4 процента) — третью степень ожирения», — сказала она.

Мухина добавила, что 56 процентов — 253 человека — состава нижней палаты парламента имеют нормальный вес. Как рассказала врач-диетолог, больше всего ожирению подвержены депутаты-мужчины — их в Госдуме больше всего. В то же время специалист не исключила, что в ее анализе есть погрешности, так как диагностика была проведена визуально по фотографиям трехлетней давности.

«За это время кто-то из них мог похудеть», — резюмировала врач.

16 декабря врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что избавиться от внутреннего жира, который называется висцеральным и у мужчин часто выражается в виде «пивного живота», возможно с помощью сбалансированной диеты. По ее словам, висцеральный жир скапливается вокруг органов брюшной полости из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания. Они, в свою очередь, могут привести к диабету, атеросклерозу, гипертонии и одышке.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.12.2019 14:53|

penzainform.ru писал(a):

«Так, у 121 (26,9 процента) депутата мы можем наблюдать первую степень ожирения, у 64 (14,2 процента) — вторую, а у 11 (2,4 процента) — третью степень ожирения»
От недоедания и поста.

Гость|25.12.2019 15:09|

А сколько у депутатов и их родни нашли незадекларированного имущества,счетов ,золота,бриллиантов ,денежных средств?Суетится депутат,

Чтоб ввести запрет на мат.

Ведь «заслуги» депутата

Трудно описать без мата.

На лоббизме депутаты

Загребают миллионы,

Им неведомы ни совесть,

Ни моральные законы.

Гость|25.12.2019 15:14|

На МРОТ их, лучшая диета. Через месяц стройные как кипарисы, раскормил ВВП , раскормил.

Гость|25.12.2019 15:47|

Наши два сенатора стоят в сторонке и нервно курят....

Гость|25.12.2019 15:54|

это все не здоровый образ жизни

Имя: Гость
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