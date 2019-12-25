Пензенское информационное агентство|18+|Среда|25 дек 2019|16:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
  68.60  |  $  63.00

В стране и мире | Стали известны детали нападения российского школьника с молотком на учительницу

25.12.2019|14:43
Печать

Ученик девятого класса школы № 24 в Екатеринбурге напал с ножом и молотком на учительницу русского языка и литературы за гаражами по дороге на занятия. Такие детали «Подъему» рассказал одноклассник подростка, сообщается в Telegram-канале издания.

Собеседник портала сообщил, что после случившегося завуч рассказал школьникам детали произошедшего. По его словам, 15-летний учащийся ждал у гаражей, когда преподавательница будет проходить мимо, а потом набросился на нее сзади. Он нанес ей удары молотком и хотел добить ножом, но его остановил шедший неподалеку учитель физкультуры. Мужчина «скрутил» нападавшего, вызвал скорую и отвел девятиклассника дожидаться полицию в школьный зал.

«Марину Николаевну "зашили" и она поехала домой отдыхать», — добавил одноклассник.

Нападение произошло около 8:30 утра. Педагог шла на работу, когда на нее набросился подросток и около пяти раз ударил молотком по голове. Женщину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами, но она отказалась от госпитализации.

По неподтвержденным данным, ученик хотел отомстить за плохие оценки в четверти. По другой версии, учительница угрожала не допустить его к ОГЭ из-за невыученного стихотворения.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|25.12.2019 14:56|

penzainform.ru писал(a):

но его остановил шедший неподалеку учитель физкультуры.
Уважение учителю, но у него есть имя.

Гость|25.12.2019 15:46|

Школота наелась снюсов

Гость|25.12.2019 16:10|

Благодарим систему, очень хорошо выстроенную едросней

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте