25.12.2019 | 17:33

Правительство России увеличило размер премий, которые будут выплачиваться победителям и призерам крупных международных и национальных соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

По 358 тысяч рублей получат чемпионы мира по видам спорта, входящим в олимпийскую, паралимпийскую или сурдлимпийскую программу. Ранее им выплачивалось по 224 тысячи. С 112 до 179 тысяч рублей выросла премия для серебряных призеров, для бронзовых медалистов — с 67 до 107 тысяч.

Помимо этого, были увеличены размеры выплат для атлетов, выигравших медали на европейских первенствах. Повышенную премию также дадут паралимпийцам, успешно выступавшим на чемпионатах России, пока приостановлено членство Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете. Легкоатлеты, которые не имеют допуска на соревнования из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики, также получат больше денег.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретил стране принимать такие соревнования. Олимпийский комитет России готов оспорить это решение.

Победителей и призеров Олимпиад в России принято награждать по-особому. Помимо премий, спортсмены получают от правительства автомобили. После ОИ-2018 новые машины достались 46 олимпийцам.