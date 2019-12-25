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В стране и мире | Российский школьник сбежал из дома и отморозил обе стопы

25.12.2019|13:14
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В Якутии школьник сбежал из дома и отморозил обе стопы. Об этом сообщается на сайте МВД по республике.

По данным ведомства, в среду около 04:00 утра шестиклассника доставили в больницу с обморожением обеих стоп I-II степени.

Родители обратились в полицию с заявлением о розыске через несколько дней после того, как их сын пропал. Его нашли на улице возле дома. Причины побега подростка не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области две сестры-школьницы пошли кататься на санках и утонули в реке. На их телах не обнаружили признаков насильственной смерти. Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия.

19 декабря в городе Суровикино Волгоградской области 11-месячный младенец из многодетной семьи выполз из дома ночью и замерз насмерть.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.12.2019 13:52|

penzainform.ru писал(a):

В Якутии школьник сбежал из дома и отморозил обе стопы.
Предпраздничные новости должны повысить настроения. Вы ещё об ошибках хирургов напишите со смертельным исходом, о вампирах пьющих кровь младенцев, это повышает праздничное настроение.

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