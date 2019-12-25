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В стране и мире | Несколько пассажиров выгнали из самолета из-за слишком большого веса

25.12.2019|13:16
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Нескольких пассажиров авиакомпании Loganair выгнали из самолета, который вылетал из Лондона, из-за слишком большого веса. Об этом сообщает Independent.

Сперва рейс LM462 был задержан из-за плохих погодных условий в пункте назначения — городе Дерри в Северной Ирландии, а спустя некоторое время после посадки в самолет пятерых пассажиров попросили покинуть борт в связи с мерами предосторожности.

«Меня очень разочаровала ситуация, которая случилась сегодня в аэропорту Саутенд с авиакомпанией Loganair. На моем рейсе в Дерри было около 50 пассажиров, и нам сказали, что самолет слишком тяжелый, в связи с чем пятерым людям придется уйти. Естественно, волонтеров не нашлось», — написал в Twitter один из пассажиров, журналист Бен Келли (Ben Kelly), который летел домой отмечать Рождество.

По его словам, в качестве альтернативы им предложили проследовать в другой аэропорт Лондона, и оттуда полететь в Белфаст, который находится в двух часах езды от Дерри. Трое пассажиров согласились пойти на уступки, а еще двоих сотрудники авиакомпании выбрали самостоятельно.

В результате самолет вылетел из Англии на три часа позже. Исполнительный директор авиакомпании Loganair Джонатан Хинклс (Jonathan Hinkles) прояснил подробности инцидента.

«Главной причиной задержки вылета в Саутенде была плохая погода в Дерри. Однако, когда погода в Дерри нормализовалась, в Саутенде образовались осадки и низкое давление. Они сделали поверхность взлетной полосы неподходящей для пробега самолета и создали некоторые ограничения. Таким образом, самолет оказался тяжелее максимально допустимого веса при данных условиях», — прокомментировал Хинклс.

В июле 2018 года авиакомпания British Airways высадила 20 пассажиров из своих самолетов из-за того, что высокая температура воздуха затруднила взлет. По словам представительницы авиакомпании, самолет не смог бы взлететь, не сбросив лишний вес, так как 35-градусная жара повлияла на давление воздуха.

Источник — lenta.ru
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