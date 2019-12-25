Пензенское информационное агентство|18+|Среда|25 дек 2019|17:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
  68.60  |  $  63.00

В стране и мире | Мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице с криками «С Рождеством!»

25.12.2019|17:30
Печать

Житель американского города Колорадо-Спрингс ограбил банк, вышел на улицу и начал разбрасывать деньги. Об этом сообщает издание KKTV News.

В понедельник, 23 декабря, 65-летний Дэвид Уэйн Оливер (David Wayne Oliver) зашел в отделение банка Academy в обеденное время, сообщил кассиру, что вооружен, и забрал наличные.

Затем Оливер вышел на улицу и начал разбрасывать деньги, крича «С Рождеством!». Об этом рассказал прохожий Дайон Паскаль (Dion Pascal). По его словам, очевидцы подобрали купюры и вернули их кассиру.

Разбросав наличность, Оливер зашел в находившуюся по соседству кофейню Starbucks и ждал там полицейских. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали его по подозрению в ограблении.

Ранее сообщалось, что житель американского города Бока-Ратон, штат Флорида, ограбил банк и оставил кассиру записку с надписью: «Надеюсь, меня поймают». Нападавший был одет в футболку с надписями «Трамп» и «Сделаем Америку снова великой».

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте