25.12.2019 | 17:30

Житель американского города Колорадо-Спрингс ограбил банк, вышел на улицу и начал разбрасывать деньги. Об этом сообщает издание KKTV News.

В понедельник, 23 декабря, 65-летний Дэвид Уэйн Оливер (David Wayne Oliver) зашел в отделение банка Academy в обеденное время, сообщил кассиру, что вооружен, и забрал наличные.

Затем Оливер вышел на улицу и начал разбрасывать деньги, крича «С Рождеством!». Об этом рассказал прохожий Дайон Паскаль (Dion Pascal). По его словам, очевидцы подобрали купюры и вернули их кассиру.

Разбросав наличность, Оливер зашел в находившуюся по соседству кофейню Starbucks и ждал там полицейских. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали его по подозрению в ограблении.

Ранее сообщалось, что житель американского города Бока-Ратон, штат Флорида, ограбил банк и оставил кассиру записку с надписью: «Надеюсь, меня поймают». Нападавший был одет в футболку с надписями «Трамп» и «Сделаем Америку снова великой».