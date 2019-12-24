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В стране и мире | В России запретили ругать футбольных судей

24.12.2019|16:37
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Российский футбольный союз (РФС) ввел запрет на публичную критику судей. Об этом передает ТАСС со ссылкой на главу организации Александра Дюкова.

В РФС была принята норма, согласно которой футболисты, тренеры и руководители команд смогут объявлять только о том, что они обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. За нарушение этого правила предусмотрен штраф от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

В начале декабря президент ЦСКА Евгений Гинер обругал главу департамента судейства РФС Александра Егорова. Он назвал ситуацию с судейством в российской лиге беспределом и посоветовал Егорову уйти в отставку. «А лучше не уволиться, а застрелиться», - добавил он. Позднее Гинер был отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на миллион рублей.

За день до этого главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обматерил судей матча ЦСКА с «Краснодаром». В сентябре нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал работу судей на матче с «Ахматом» позором, а главный тренер команды Сергей Семак после игры призвал своего помощника не разговаривать «с этими козлами».

Источник — lenta.ru
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