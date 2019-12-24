24.12.2019 | 11:43

Отдельный экзамен «площадка» при сдаче на водительские права был отменен, потому что он лишь имитировал ощущение контроля над машиной. Об этом говорится на сайте правительства.

«Как показывает практика, данные упражнения лишь имитируют ощущение управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения», - объясняется в сообщении.

В ведомстве также отметили, что для отсеивания плохо подготовленных кандидатов «площадка» будет проводиться во время практического экзамена непосредственно перед выездом на дорогу. Тех, кто не сдал первый этап с «площадкой», не допустят ко второму этапу в городе.

Проверка первоначальных навыков вождения будет проводиться на закрытых площадках, автодромах, в тупиках и участках дорог с малоинтенсивным движением. Также снимается запрет на учебную езду на автомагистралях. Практический этап для мотоциклистов останется неизменным.

Обучаться вождению мопеда или мотоцикла подкатегории А1 разрешается с 15 лет, легкового или грузового автомобиля - с 16, мотоцикла категории А - с 17.

Новые правила сдачи экзамена на права начнут действовать с 1 октября 2020 года. Постановление уже подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.