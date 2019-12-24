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В стране и мире | Путин нашел способ повысить рождаемость в России

24.12.2019|11:14
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Президент России Владимир Путин поручил Россельхознадзору быстрее найти возможность решить вопрос поставок одного из видов улиток. Таким образом он отреагировал на просьбу, прозвучавшую на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий, передает РИА Новости.

Путин отметил, что улитки не только хороший питательный продукт, но и возможность повысить рождаемость в России. «Слышали, мужики? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему», - пошутил он.

Так президент отреагировал на слова одного из участников встречи о том, что улитка - самый сильный афродизиак в мире. Причем он произнес это слово неправильно - как «афродозиак».

Во время большой пресс-конференции Путин назвал два пути решения демографической проблемы - за счет увеличения рождаемости или за счет миграции. Таким образом он прокомментировал вопрос о восполнении убыли населения с помощью мигрантов, в том числе из южных республик, входивших в состав СССР.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.12.2019 11:30|

penzainform.ru писал(a):

Путин отметил, что улитки не только хороший питательный продукт, но и возможность повысить рождаемость в России. «Слышали, мужики? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему»,
Доход семей надо увеличивать, а не болтать об улитках

Гость|24.12.2019 11:36|

Согласно советским официальным данным на момент развала СССР в России

проживало 142 миллиона человек. По официальным российским данным

с 1992 по 2010 гг. из страны безвозвратно уехали 35 миллионов человек.

Оставшиеся вымирали (с 1992 года по 800 тысяч в год).А в 2010 году

убыль населения уже составила 1,1 миллион человек в год,и продолжает расти. . В 2011 году разразился грандиозный скандал. Екатерина Улитина, являвшейся

тогда сотрудницей Центрального Аналитического Центра отдела ЗАГС,

рассказала всему миру о том, что по данным ЗАГС на 1 июня 2010 года в

Российской Федерации по документам живого населения числилось

89 миллионов 654 тысячи 325 человек..такая же цифра фигурирует в ООН.

Гость|24.12.2019 11:37|

Импортозамещение своего коренного населения страны на любое другое... Офигенная демографическая политика нашего президента! Нет слов.

Гость|24.12.2019 11:39|

сегодня в германии около ПЯТИ МИЛЛИОНОВ переселенцев из РФ , а это больше чем турок и сирийцев вместе взятых.

Это все выполнение путинских планов по демографическому росту.

Гость|24.12.2019 11:40|

Гость писал(a):

Импортозамещение своего коренного населения страны на любое другое... Офигенная демографическая политика нашего президента! Нет слов.
Наш Иван, если и не пьёт даже, то уже в 35-40 импотент. Многие наши девушки предпочитают даже с китайцами заводить отношения, чем со своими. Да, с европейцами также можно, но например с Новосибирска до Европы очень далеко. А китайцев в Новосибирске полно, а в области ещё больше.

Те женщины, которые заводят семьи с китайцами рожают китайцев, а не русских. У китайцев гены сильнее.

Гость|24.12.2019 11:50|

Гость писал(a):

Те женщины, которые заводят семьи с китайцами рожают китайцев, а не русских. У китайцев гены сильнее.
да ДВ и Сиибрь уже давно заселены китайскими братьями.

и несмотря даже на то население РФ все равно сокращается.

даже китаезамещение не справляется с сокращением поголовья холопов .

Гость|24.12.2019 11:54|

Гость писал(a):

об улитках
Сегодня на данный момент в России родилось 1 951, умерло 2 128.

Рождаемость: в среднем 5 102 ребёнок в день (212.57 в час)

Смертность: в среднем 5 563 человека в день (231.81 в час)

Ожидаемая продолжительность жизни 59.8 - мужчины, 73.2 - женщины

аналитики показали, что только в двух регионах положительные показатели — в Республике Тыва (+3681 человек) и в Республике Алтай (+1146 человек), остальным сибирским регионам похвалиться нечем.

Гость|24.12.2019 11:56|

Бред галимый.

Гость|24.12.2019 11:57|

Идиот, ты не устал выкладывать цитатки из интернета?

Гость|24.12.2019 12:00|

Гость писал(a):

ты не устал выкладывать цитатки из интернета?
я Одно не пойму, это прорыв или яркая победа?

Гость|24.12.2019 12:00|

А что наши уже рожать разучились , южных будем приглашать? Улиток можно в Суре разводить , и кормить мужиков.

Гость|24.12.2019 12:01|

Гость писал(a):

аналитики показали, что только в двух регионах положительные показатели — в Республике Тыва (+3681 человек) и в Республике Алтай (+1146 человек)
наверное у них улитки есть...

Гость|24.12.2019 12:07|

А я сегодня опять чуть не забеременела.

Гость|24.12.2019 12:08|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
ты не устал выкладывать цитатки из интернета?
я Одно не пойму, это прорыв или яркая победа?
Ты и не можешь понять, ибо идиот. Сыпишь всякую надерганную из интернета чушь. Досвидос.

Гость|24.12.2019 12:11|

Гость писал(a):

Согласно советским официальным данным на момент развала СССР в России

проживало 142 миллиона человек. По официальным российским данным

с 1992 по 2010 гг. из страны безвозвратно уехали 35 миллионов человек.

Оставшиеся вымирали (с 1992 года по 800 тысяч в год).А в 2010 году

убыль населения уже составила 1,1 миллион человек в год,и продолжает расти. . В 2011 году разразился грандиозный скандал. Екатерина Улитина, являвшейся

тогда сотрудницей Центрального Аналитического Центра отдела ЗАГС,

рассказала всему миру о том, что по данным ЗАГС на 1 июня 2010 года в

Российской Федерации по документам живого населения числилось

89 миллионов 654 тысячи 325 человек..такая же цифра фигурирует в ООН.

все правильно, лишь поправлю-от СССРа РФ досталось 165 млн населения.

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