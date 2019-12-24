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В стране и мире | Приглашенных на губернаторскую елку российских школьников обязали сдать анализы

24.12.2019|11:29
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В Красноярском крае школьников, приглашенных на губернаторскую елку, перед поездкой обязали сдать анализы и пройти нескольких врачей. Об этом рассказали родители учеников, сообщает в понедельник, 23 декабря, «Сибирь.Реалии».

На елку из разных городов и районов региона были приглашены почти 900 школьников, которые «отличились в учебе, творчестве или спорте». Среди них были дети чиновников из городской и краевой администрации. Праздник проходил в красноярской филармонии.

Мама одного из детей Наталья Кузнецова рассказала, что у них с ребенком ушло на медосмотр несколько дней. По ее словам, они побывали на осмотре у фтизиатра и педиатра. Кроме того, потребовалась прививка от гриппа и справка об эпидемиологическом состоянии. «За день до елки ходили забирать справку, и был осмотр ребенка. В школе тоже давали справки», - добавила она.

По словам Оксаны Горецкой из Дудинки, ее ребенок также сдавал анализы: общий анализ крови, общий анализ мочи, кал на яйца глистов, соскоб на энтеробиоз. «Прошли стоматолога, дерматолога и педиатра. Проверяли наличие всех сертификатов прививок, необходимых по возрасту сына», - отметила она.

Кроме того, сообщается, что родителей не пустили в здание филармонии, где проходило представление. В итоге им пришлось дожидаться окончания торжества у входа.

В пресс-службе министерства образования Красноярского края оперативно не смогли прокомментировать ситуацию и пообещали ответить «в установленные законом сроки».

В ноябре сообщалось, что в одном из детских садов Омска воспитательница вынудила детей прервать обед и заставила их голыми руками доставать из унитаза игрушки. По словам родителей, она решила таким образом наказать детей, бросивших игрушки в унитаз.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.12.2019 11:44|

Скоро Ус на кочерге будет анализы сдавать

Гость|24.12.2019 11:52|

альтернативно-одарённые, ЖГИТЕ! только не забудьте выключить остатки логики и мозга, а то не достаточный напор будет

Гость|24.12.2019 11:56|

«Что бы ни строили людоеды: КОММУНИЗМ или КАПИТАЛИЗМ, у них всегда получается КАННИБАЛИЗМ.

История России тому свидетель!»

Роза Анакойхер

Гость|24.12.2019 12:11|

Гость писал(a):

«Что бы ни строили людоеды: КОММУНИЗМ или КАПИТАЛИЗМ, у них всегда получается КАННИБАЛИЗМ.

История России тому свидетель!»

Роза Анакойхер

альтернативно-одарённые, ЖГИТЕ! только не забудьте выключить остатки логики и мозга, а то не достаточный напор будет

Гость|24.12.2019 12:14|

это косвенно доказывает отсутствие медосмотра планового в учебных заведениях...Печалька.

Гость|24.12.2019 12:18|

Одним словом маразм и идиотизм.

Гость|24.12.2019 12:19|

Гость писал(a):

это косвенно доказывает отсутствие медосмотра планового в учебных заведениях...Печалька.
То-то, смотрю, по недосмотру ты не в психушке, а на форуме гадишь.

Гость|24.12.2019 12:20|

Гость писал(a):

Одним словом маразм и идиотизм.
Это ты про себя четко сказал.

Гость|24.12.2019 12:21|

А я на детской елке чуть не забеременела.

Гость|24.12.2019 12:24|

Назревает, без вопросов,

В обществе большой скандал:

Кто-то в блоге про едросов

Слово доброе сказал!

Гость|24.12.2019 12:26|

Критерий порядочности: К партии едросов отношения не имел

Гость|24.12.2019 12:30|

Гость писал(a):

То-то, смотрю, по недосмотру ты не в психушке, а на форуме гадишь.
Это ты выжила после менингита?

Гость|24.12.2019 12:46|

Ну я думаю это все для здоровья детей же,а то придёт один ребёнок с ОРВи или гриппом и заразит человек 50,сейчас тем более эпидемии,ну а родители на губернаторскую ёлку ребёнка с температурой на руках бы принесли,что касается садика поддерживаю воспитателя детей с яслей надо учить,один раз достанет игружку с унитаза урок на всю жизгь

Имя: Гость
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