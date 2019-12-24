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В стране и мире | Названа причина крушения Су-57

24.12.2019|10:49
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Крушение истребителя Т-50 (заводской индекс Су-57) под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае могло произойти из-за неисправности и ошибки пилотирования. Об этом РИА Новости сообщил представитель силовых структур.

В настоящий момент специалисты ищут черные ящики самолета, чтобы установить более точную причину происшествия. Авария произошла во время испытаний в 111 километрах от аэродрома базирования. Жертв и разрушений нет, летчик остался жив, добавили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Подчеркивается, что упавший истребитель не принадлежал министерству обороны и проходил испытания от завода-изготовителя, а управлял им гражданский пилот. По словам источника, в конце декабря должна была состояться поставка первого серийного Су-57.

Су-57 — перспективный российский истребитель пятого поколения. Он разработан для замены Су-27 и первый полет совершил в январе 2010 года. Серийное производство истребителей было запущено в мае 2019 года, тогда же Владимир Путин потребовал закупить 76 истребителей.

Источник — lenta.ru
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