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В стране и мире | Россияне выбрали лучшие фильмы и сериалы года

23.12.2019|16:33
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Аналитики портала «КиноПоиск» составили рейтинг фильмов, сериалов и персон, которых зрители выше других оценили в 2019 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что при составлении списков учитывались рейтинг и количество оценок картин, вышедших в период с 1 декабря 2018 года по 1 декабря 2019-го. Топ знаменитостей был сформирован на основе рейтинга фильмов, в которых они участвовали, а также количества поставленных сердечек на страницах персон.

Главным иностранным фильмом года стала «Зеленая книга» Питера Фаррелли. Эта работа американского режиссера оказалась и одной из самых популярных картин на КиноПоиск HD. В список главных зарубежных кинолент также вошли «Джокер» и «Мстители: Финал».

Среди российских фильмов первое место занял «Балканский рубеж» Андрея Волгина. Кроме того, в первую тройку зрители включили «Текст» Клима Шипенко и «Завод» Юрия Быкова.

Главным анимационным фильмом стал «Человек-паук: Через вселенные», а «Игру престолов» признали главным сериалом года. Среди новых сериалов зрители выделили «Чернобыль» от HBO.

Квентина Тарантино признали режиссером года, а Хоакина Феникса и Бри Ларсон — самыми популярными зарубежными актерами. Рейтинг наиболее популярных артистов из России возглавили Александр Петров и Кристина Асмус.

Источник — lenta.ru
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