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В стране и мире | Россиянам рассказали о допустимой дозе алкоголя на Новый год

23.12.2019|12:33
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Врачи рассказали россиянам о допустимой дозе алкоголя. Об этом пишут РИА Новости.

По словам специалистов, один бокал шампанского в новогоднюю ночь не нанесет существенного вреда здоровью человека. При этом врачи советуют отказаться от крепкого спиртного и не злоупотреблять слабоалкогольными напитками. Отмечается, что каждому человеку необходимо ориентироваться на реакцию своего организма на спиртное и принимать решение, стоит пить или нет.

При этом эксперты считают, что безопасной дозы алкоголя не существует. Чем больше человек выпивает, тем больший вред он наносит организму, утверждают специалисты.

В начале декабря японские ученые выяснили, что употребление любых доз спиртного повышает риск смертельно опасных заболеваний. Исследователи изучили клинические данные о 63,2 тысячи больных раком и 63,2 тысячи здоровых людей. Все участники сообщили о стандартизированных единицах алкоголя, употребляемых ежедневно. Самый низкий риск заболевания раком наблюдался при нулевом употреблении алкоголя, при этом наблюдалась линейная зависимость между вероятностью болезни и количеством спиртного.

Источник — lenta.ru
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