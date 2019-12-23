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В стране и мире | Российским школьникам показали методы разгона протестующих

23.12.2019|15:25
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Спецназ ФСИН показал школьникам силовые методы разгона протестующих во время церемонии посвящения учеников в кадеты в школе №21 города Златоуст Челябинской области. Видео было опубликовано в YouTube телеканала «Златоустовское телевидение». Сейчас оно удалено.

В ролике бойцы в форме, с щитами и дубинками продемонстрировали правила нанесения ударов и защиты от нападающих. «Палкой сверху бей!» - говорил командир.

Посвящение в кадеты прошло 16 декабря. Родители на мероприятии не присутствовали и узнали о выступлении силовиков из телерепортажа.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.12.2019 16:08|

это лучшее видео за 2019 год

Гость|23.12.2019 16:08|

penzainform.ru писал(a):

Спецназ ФСИН показал школьникам силовые методы разгона протестующих во время церемонии посвящения учеников в кадеты
Те кто это придумал не окажутся ли на месте протестующих? Палка она об двух концах. Дико, просто дико. Попы вербуют в адепты церкви будущих прихожан, ФСИН пропагандирует как правильно бить людей.Верх цинизма.

Гость|23.12.2019 16:11|

penzainform.ru писал(a):

церемонии посвящения учеников в кадеты
Дети когда вашей бабушке станет нечего есть и она выйдет об этом сказать внучек обученный бить палкой сверху и с низу проломит ей голову.

Гость|23.12.2019 16:39|

Ибо нефиг.

Гость|23.12.2019 16:57|

Начальник отдела образования Тукаевского района Татарстана уволилась после скандала с привлечением школьников к учениям силовиков по разгону митингов.Об этом сообщили в пресс-службе минобрнауки республики. Ведомство сформировало комиссию для проведения служебного расследования, виновных должностных лиц планируется привлечь к строгой дисциплинарной ответственности. Полицейских учений с участием школьников не было в плане работы министерства.

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