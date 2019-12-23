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В стране и мире | Олимпийского чемпиона удивило поведение российских атлетов после санкций WADA

23.12.2019|12:19
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Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон удивился поведению российских атлетов после санкций от Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Самуэльссону не понравилось, что российские спортсмены не задают вопросы властям. «Ведь они в данной ситуации наиболее уязвленные. Они даже не знают, будут ли соревноваться на чемпионате мира. Для них это ужасное положение. Было бы неплохо, если бы кто-то из них высказался. Я очень удивлен их молчанием», - высказался биатлонист.

17 декабря Самуэльссон заявил, что испытал шок из-за новостей о манипуляциях с данными из Московской антидопинговой лаборатории, о которых стало известно в сентябре. Он отметил, что его удивило то, что Россия не извлекла уроков из прошлых дисквалификаций.

22-летний биатлонист - противник восстановления российского спорта. Он негативно отреагировал на возвращение в биатлон Александра Логинова и требовал от него извинений за употребление допинга. Швед неоднократно заявлял, что получает письма с угрозами убийства от российских болельщиков.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.12.2019 12:29|

Надо менять кадры Минспорта РФ, в первую очсередь министра.

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