23.12.2019 | 12:23

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда назвал десять самых востребованных профессий в России. Об этом сообщают «Известия».

В список вошли продавцы-кассиры, повар, педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

Специалисты опросили свыше 20 тысяч компаний. Кроме того, были учтены данные о вакансиях трех популярных сервисов по поиску работы.

Ранее сообщалось, что самым большим спросом на российском рынке труда в следующем году среди массовых профессий будут пользоваться водители, официанты, курьеры, продавцы. Также без работы не останутся повара, мастера, рабочие, машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики, плотники, столяры, каменщики и маляры.