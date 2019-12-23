23.12.2019 | 13:13

Перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд в Балтийском море в его окрестностях было обнаружено минное поле времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в интервью газете «Красная звезда».

Путин посетил Гогланд в рамках экспедиции под эгидой Русского географического общест­ва. Перед ней инженерное подразделение Балтийского флота очистило остров и прилегающее к нему морское дно от взрывоопасных предметов, рассказал Носатов.

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обу­хов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал. Все мины были уничтожены с помощью роботизированной подводной техники.

Владимир Путин погрузился на дно Финского залива в районе острова Гогланд в июле. На борту спускаемого аппарата C-explorer 3.11 президент осмотрел подлодку Щ-308 «Семга», которая затонула в годы Великой Отечественной войны.