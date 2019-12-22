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В стране и мире | Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

22.12.2019|15:18
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пояснил свое заявление о том, что в России могут пройти досрочные выборы президента. Он рассказал «Комсомольской правде», что правительство проваливает послание президента Федеральному собранию.

«Если следующий год будем так же проваливать, приседать. Бедность растет, экономика буксует, а показатели послания президента не выполняются», — сказал депутат.

По мнению Зюганова, высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический.

Ранее первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов заявил, что Зюганов не относится к тем людям, которые решают, будут ли досрочные выборы. «Дума работает достаточно эффективно, и я не вижу оснований для досрочных выборов», — сказал депутат.

Лидер КПРФ 21 декабря предположил, что России возможно проведение досрочных выборов президента. Глава КПРФ отметил, что в последние месяцы зимы планируется организовать «мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия».

Последние выборы президента России прошли в марте 2018 года, победу одержал Владимир Путин, набрав 76,69 процента голосов избирателей. Следующие выборы должны пройти в 2024 году.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.12.2019 15:39|

гнать его скорей пока окончательно не развалил и не распродал всё

Гость|22.12.2019 16:05|

Оппозиционер.30 лет во власти . Возмущается не сильно, в рамках разумного.

Гость|22.12.2019 16:08|

Гость писал(a):

Оппозиционер.30 лет во власти . Возмущается не сильно, в рамках разумного.
Какой он оппозиционер,он заодно с пендосами ,как и Горбачёв с Ельциным.

Гость|22.12.2019 16:11|

У кремлёвской кормушки только карманные "партии"!!!

По делам ИХ узнаете!!!

Гость|22.12.2019 16:19|

Вы хотели хороших новостей? Их есть для вас у меня.

В экономике России всё настолько прекрасно, что с 1 января подорожают водка, коньяк и разные-прочие вина.

И самогон пока ещё не решились запретить.

Гость|22.12.2019 16:21|

Прежде чем смеяться над людьми, верящими в НЛО и рептилоидов, вспомните, что есть люди, которые верят, что президент и правительство заботятся о них

Гость|22.12.2019 16:21|

Прежде чем смеяться над людьми, верящими в НЛО и рептилоидов, вспомните, что есть люди, которые верят, что президент и правительство заботятся о них

Гость|22.12.2019 16:29|

Гость писал(a):

Какой он оппозиционер,он заодно с пендосами ,как и Горбачёв с Ельциным.
А чем отличается нынешний?Ничего,что он твои денежки вкладывает в развитие экономики США,покупая акции?Он даже комику-хохлу газовый спор проиграл,а платить будешь ты.Он тебе,как и мне цену на газ поднимет.Хохлам и Европе понизит,а тебе и мне повысит.

Гость|22.12.2019 16:30|

Системная оппозиция, сидит на попе ровно,дергания в стороны абсолютно не в его интересах.7 ноября с гвоздиками в толпе бабок пройтись, а дальше все то же самое как у всех кто сверху.

Имя: Гость
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