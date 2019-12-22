22.12.2019 | 11:50

В Омске обрушилось здание комбикормового завода при проведении работ по демонтажу. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС, под завалами может находиться работник.

По словам собеседника агентства, работы по демонтажу проводились в неэксплуатируемом здании, в результате частично обрушились три этажа.

Сторож завода рассказал, что на объекте находились двое сотрудников. На месте происшествия работают три пожарных автомобиля и 17 человек личного состава МЧС.

По данным Telegram-канала «360», в происшествии погиб один человек, еще один получил травмы.