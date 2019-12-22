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В стране и мире | Стало известно о последствиях чрезмерного употребления воды

22.12.2019|15:12
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Из-за чрезмерного употребления воды из организма вымываются необходимые витамины и микроэлементы. Также есть риск возникновения распада белка, рассказала в беседе с RT доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева.

Кроме того, большое количество жидкости может влиять на сердечно-сосудистую и мочевыделительную систему, вызывая их перегрузку.

По словам Погожевой, в среднем человеческому организму нужно 2,5 литра воды в сутки. При этом один литр человек получает из пищевых продуктов, еще 1-1,5 литра — в виде свободной жидкости. Специалист подчеркнула, что для утоления жажды нужно выбирать качественную жидкость, а также обращать внимание на вкусовые показатели. Так, кисловатые напитки, в том числе морс, квас, зеленый чай, стимулируют слюноотделение и уменьшают ощущение жажды.

В сентябре Роскачество проверило детскую бутилированную воду, продающуюся в магазинах, и установило, продукты каких марок являются самыми лучшими для детей. В общей сложности специалисты проверили воду 21 бренда, и все образцы оказались безопасными для употребления (их проверяли на содержание энтерококков, кишечной палочки, наличие нефтепродуктов, нитратов и тяжелых металлов).

Источник — lenta.ru
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