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В стране и мире | Россиянам разъяснили порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

22.12.2019|09:22
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Пенсии работающих пенсионеров в России с 2016 года индексируются после их увольнения. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова.

Он разъяснил, что после ухода пенсионера с работы количество индивидуальных пенсионных коэффициентов умножают на их стоимость — в 2020 году она составит 93 рубля. К этому сумме прибавляют актуальный размер фиксированной выплаты — 5686,25 рубля в 2020 году.

В случае, если россиянин решил вернуться на работу после выхода на пенсию, проведенную индексацию ему уже не отменят.

Ранее в ПФР назвали сроки выплат январских пенсий. Пенсия за первый месяц 2020 года поступит на банковские карты с 30 декабря, а получатели выплат через «Почту России» смогут забрать их с 3 января.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.12.2019 09:38|

penzainform.ru писал(a):

в 2020 году она составит 93 рубля.
Ну теперь, пенсионеры разбогатеют.

Гость|22.12.2019 10:00|

Чтобы Пфр захлебнулись.

Гость|22.12.2019 10:18|

Пенсионная реформа получила гран-при на фестивале БДСМ фильмов за лучший сценарий.

Имя: Гость
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