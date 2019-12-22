22.12.2019 | 09:22

Пенсии работающих пенсионеров в России с 2016 года индексируются после их увольнения. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя Пенсионного фонда России (ПФР) Антона Дроздова.

Он разъяснил, что после ухода пенсионера с работы количество индивидуальных пенсионных коэффициентов умножают на их стоимость — в 2020 году она составит 93 рубля. К этому сумме прибавляют актуальный размер фиксированной выплаты — 5686,25 рубля в 2020 году.

В случае, если россиянин решил вернуться на работу после выхода на пенсию, проведенную индексацию ему уже не отменят.

Ранее в ПФР назвали сроки выплат январских пенсий. Пенсия за первый месяц 2020 года поступит на банковские карты с 30 декабря, а получатели выплат через «Почту России» смогут забрать их с 3 января.