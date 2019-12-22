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В стране и мире | Россиянам рассказали об аномальной погоде в день зимнего солнцестояния

22.12.2019|15:04
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В день зимнего солнцестояния, 22 декабря, температура воздуха практически во всех регионах России превышает климатическую норму. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.

По ее словам, на западе страны нет снега, хотя для данного времени года это не характерно. Кроме того, синоптик отметила, что в Москве ожидается аномально теплая погода — температура воздуха повысится до трех градусов.

Позднякова также добавила, что тепло сохранится до середины следующей недели. По словам синоптика, климатические нормы могут измениться с наступлением нового десятилетия.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что перед Новым годом в Москву может прийти похолодание и в столице появится долгожданный снег. По его словам, предварительные расчеты синоптиков показывают, что в последнюю неделю декабря существует вероятность понижения температуры, а вместе с этим — и выпадения снега.

Источник — lenta.ru
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