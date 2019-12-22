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В стране и мире | Молодая россиянка устроила лобовое ДТП с пятью погибшими

22.12.2019|11:51
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В Косихинском районе Алтайского края произошло лобовое ДТП, пять человек погибли на месте. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает «Московский Комсомолец».

По данным издания, автомобили Toyota Corona и ВАЗ-2107 столкнулись в районе поворота на село Контошино вечером 21 декабря. Правоохранительные органы предварительно установили, что виновница аварии — 24-летняя девушка, которая была за рулем Toyota Corona. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2107 под управлением 50-летнего водителя.

Вечером 21 декабря на Садовом кольце в Москве два автомобиля сгорели после аварии. Пожарные, прибывшие на место ДТП по адресу Большая Садовая улица, дом 1, оперативно ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. Столкнувшиеся машины были полностью уничтожены огнем.

Источник — lenta.ru
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